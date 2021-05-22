Фильмы из 26 стран покажут на кинофоруме "Золотой витязь" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Международный кинофорум "Золотой витязь" пройдет в Севастополе 22-31 мая. В программе запланированы показы фильмов из 26 стран и студенческая киношкола, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"Кинофорум, который открывается в Севастополе в субботу и продлится до 31 мая, юбилейный, и по этому случаю мы постарались подготовить очень яркую, интересную программу. В этом году принимают участие видные деятели кинематографа из России и других стран, многие из которых прошли с "Золотым витязем" весь 30-летний путь. Однако мы привлекаем и молодежь. Так, впервые в этом году будет проведена киношкола для студентов севастопольских вузов. Работать с ними будут ведущие кинодокументалисты России", - рассказал собеседник агентства.

Представитель оргкомитета уточнил, что на форуме покажут более 200 конкурсных художественных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 26 стран.

Он добавил, что в этом году в парке имени Анны Ахматовой будут высажены деревья, сорт которых был выведен специально к юбилею "Золотого витязя". В 2019 году здесь же была заложена аллея кинофорума, высажены более 100 деревьев миндаля и грецкого ореха.

Как напомнили в пресс-службе, в этом году проекту исполняется 30 лет, последние семь лет он проводится в Севастополе.