Аудиосвидание, "Грибоедовский джаз", голос Маяковского. В Петербурге пройдет "Ночь музеев"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Отправиться на аудиосвидание, услышать голос Владимира Маяковского и "Грибоедовский джаз", прогуляться ночью по Некрополю и узнать, о чем молчат знаменитые статуи Летнего сада, - все это смогут сделать гости акции "Ночь музеев" в Санкт-Петербурге. Свои двери для посетителей вечером в субботу откроют более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов города, их программы объединит тема "Звук".

В Музее политической истории специально для акции подготовили иммерсивный хеппенинг из трех частей. "В первой части посетители услышат голоса Владимира Маяковского и Ольги Берггольц, песни революции и Великой Отечественной войны, звуки фокстрота и буги-вуги, пионерские речевки и композиции The Beatles. Во второй части хеппенинга вы станете диктором, прочитаете сводки с фронта, сообщите стране о первом полете Гагарина и поздравите товарищей с Днем Победы. Участники третьей части перевоплотятся в рокеров и битников, перенесутся в ленинградский двор и споют запрещенные песни под гитару", - рассказали организаторы.

В Музее железных дорог России расскажут, зачем железнодорожники использовали духовые рожки и музыкальные шарманки и почему железная дорога будущего должна быть тихой. В Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича прозвучат двенадцать концертов, перекликающихся с содержанием мистического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". "Голова Берлиоза", "В белом плаще с кровавым подбоем" и "Грибоедовский джаз" - вот лишь некоторые из музыкальных программ, которые ждут слушателей вечером и ночью. Филармония будет работать до 06:00.

Литературное радио и Некрополь в сумраке

В Шереметевском саду пройдет open air, организованный музеем Анны Ахматовой. В его программе - выступление Светланы Крючковой, концерт рок-группы "Авиа" с участием Антона Адасинского, спектакль о Николае Гумилеве, джазовые импровизации, немое кино с живым тапером, звуковые шарады и многое другое. В саду Фонтанного дома праздник посвятят презентации литературного радио с круглосуточным интернет-вещанием.

Те, чей маршрут в "Ночь музеев" пролегает через площадь Александра Невского, смогут до утра гулять по Некрополю мастеров искусств, где похоронены Достоевский, Жуковский, Крылов, Чайковский, Глинка, Куинджи и другие выдающиеся деятели. "Вы прогуляетесь по сумеречным дорожкам, услышите голос Веры Комиссаржевской, отыщете музыкальные символы и сможете зажечь мемориальную свечу", - приглашают в Музее городской скульптуры.

В особняке Екатерининского собрания на набережной канала Грибоедова гости первыми увидят несколько эпизодов нового мюзикла "Дама пик", премьера которого состоится этой осенью. Дом музей Ф. И. Шаляпина устроит посетителям аудиосвидание - по его залам можно будет неспешно прогуляться, используя один аудиогид на двоих. В Музее почвоведения покажут, какие почвы поглощают звуки, а какие передают их на сотни метров, научат определять тип почвы по звуку шагов. Музей истории религии подготовил аудиоэкскурсию, в которую, помимо рассказа об экспонатах, входит звуковая дорожка: камлание шаманов, ритуальные музыкальные инструменты и сакральные тексты.

О чем молчат статуи Летнего сада

Русский музей в этот вечер представит программу "О чем молчат статуи Летнего сада". С 18:00 до 23:00 посетители смогут с аудиогидом прогуляться по аллеям первого регулярного парка Санкт-Петербурга и услышать рассказ об истории Летнего сада и его знаменитых скульптур. "Пройдя специально разработанным для "Ночи музеев" маршрутом, посетители ближе познакомятся с некоторыми из скульптур и узнают их секреты", - сообщили в пресс-службе Русского музея. Для погружения в историю также будут использованы фрагменты музыкальных произведений.

Государственный Эрмитаж приготовил для участников акции рассказ об истории освоения земель, на которых основан Санкт-Петербург. В Манеже Малого Эрмитажа откроется выставка-событие "Ландскрона, Ниеншанц, Петербург: археологические открытия на Охтинском мысу". В эрмитажную программу "Ночи музеев", которая откроется небольшим концертом, также включены обзорные экскурсии в реставрационно-хранительском центре "Старая деревня" и экскурсии по залам античности и залу Древнего Египта в главном музейном комплексе.

В старейшем музее страны - Кунсткамере - посетителям покажут, как могут звучать различные экспонаты. "Мы решили, что обычно молчаливые музыкальные инструменты, размещенные в экспозиции, должны играть музыку. А что если вдруг заговорит деревянная табакерка или плетеная шляпа? Или фигуры самураев? Что они могут рассказать и о чем?" - так описывают программу "На музейной волне" кураторы проекта в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН.

В условиях эпидемии

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса программы во всех участвующих в акции музеях организованы по сеансам, а количество билетов на каждый сеанс ограничено. Все посетители должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пройти обязательную термометрию на входе. Метро в "Ночь музеев" будет работать по обычному графику, мосты будут разводиться по расписанию. С 23:00 между музеями, которые участвуют в ночной программе, будут курсировать специальные автобусы по четырем маршрутам (воспользоваться автобусом может бесплатно любой обладатель единого билета акции).

В акции примут участие музеи-заповедники "Царское село" и "Петергоф", Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Музей театрального и музыкального искусства и многие другие. Десять площадок присоединятся к "Ночи музеев" впервые, в том числе Российский этнографический музей, Музей мостов и Музей-квартира И. И. Бродского.