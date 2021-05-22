Верховный суд Румынии вернул дело о революции 1989 года в прокуратуру

БУХАРЕСТ, 22 мая. /ТАСС/. Высокий кассационный суд (высшая судебная инстанция) Румынии принял в пятницу решение возвратить в военную прокуратуру "дело революции", в котором бывший президент Ион Илиеску, бывший заместитель премьер-министра Джелу Войкан Войкулеску и экс-командующий ВВС Иосиф Рус обвиняются в преступлении против человечества. Об этом сообщило агентство Agerpress.

В октябре 2020 года эта судебная инстанция констатировала ряд нарушений в обвинительном заключении по этому делу и постановила исключить часть доказательств из дела, предоставив военной прокуратуре 5 дней, чтобы исправить погрешности и сообщить суду, сохраняет ли она намерение отправить обвиняемых в суд или ходатайствует об отзыве дела.

Дело о румынской революции 1989 года было направлено в суд военными прокурорами в апреле 2019 года. Затем более года суд рассматривал различные требования сторон в этом процессе.

Согласно обвинительному заключению, как отмечает агентство, на фоне испортившихся отношений между Румынией и СССР, а также в результате глубокого недовольства в обществе возникла группировка, поставившая цель устранить бывшего президента Николае Чаушеску, но удержать Румынию в сфере влияния СССР.

Военные прокуроры утверждают, что группировка Иона Илиеску действовала умело и эффективно с целью получения власти в декабре 1989 года.

Так, создание в стране атмосферы "общего террористического психоза" привело к стрельбе. В результате погибли 862 человека, были ранены 2150, а несколько сотен были лишены свободы. Были также созданы условия для осуждения и казни после симулированного уголовного процесса президентской четы Чаушеску.