В ФРГ суд подтвердил запрет на проведение в Берлине акций против ковидных ограничений

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил запрет на проведение в столице Германии двух крупных демонстраций против коронавирусных ограничений, запланированных на выходные. Об этом в пятницу вечером сообщило агентство DPA со ссылкой на вердикт инстанции.

По его информации, акции протеста под названием "За мир, свободу и основные права граждан" должны были пройти в Берлине в субботу и воскресенье. Предполагалось, что в каждой из них примут участие около 16 тыс. человек. Решение судебной инстанции, как пишет агентство, основывается на негативном опыте прошлых демонстраций противников коронавирусных ограничений, в ходе которых сознательно не соблюдались действующие в стране санитарно-гигиенические требования, включая социальное дистанцирование и обязательное ношение защитных масок.

Кроме того, ожидалось, что в протестных акциях в Берлине могли участвовать сторонники движения противников карантинных мер Querdenker ("Альтернативное мышление", "Кверденкер"). Оно регулярно организует в Германии митинги ковид-диссидентов, которые не согласны с введенными из-за коронавируса ограничительными мерами, выступают против вакцинации и ставят под сомнение опасность инфекции. Нередко такие демонстрации сопровождаются стычками с полицией и беспорядками. СМИ часто увязывают участников этого движения с представителями правых течений.

В настоящее время в Германии действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничительных мер.