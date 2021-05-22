Прокуратура проконтролирует ликвидацию последствий утечки мазута на Сахалине

ТАСС, 22 мая. Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль ликвидацию последствий утечки около 0,8 тонны мазута в результате столкновения судна "Хэйгшенг Хармони" (КНР) с плашкоутом, сообщается в субботу на сайте ведомства.

В пятницу при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" из КНР, один из топливных танков судна получил пробоину. В море вытек мазут массой около 0,8 тонны. Пострадавших нет. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта").

"В связи с утечкой мазута в акватории порта Бошняково при столкновении плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР) прокуратурой области взята на контроль работа уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что течь на судне "Хэйгшенг Хармони" устранили путем перекачивания мазута в другой танк. "Проводятся работы по сбору коагулянта в емкости и дальнейшей доставке в шламонакопитель для утилизации", - добавили в ведомстве.

Как сообщается в субботу в Telegram-канале правительства области, согласно прогнозу, специалистам потребуется два дня на ликвидацию пятна в акватории порта. "Течь технических жидкостей и горюче-смазочных материалов из поврежденного балкера устранена, расползания пятна не допущено, оно локализовано. Для очистки воды от нефтепродуктов используются сорбент и боновые ограждения. По оценкам специалистов, на ликвидацию пятна уйдет двое суток", - говорится в сообщении.