На безопасность образовательных учреждений Приамурья в 2021 году выделили 240 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили в 2021 году на обеспечение безопасности в образовательных организациях 240 млн рублей из областного бюджета, что более чем в два раза превышают сумму, направленную на эти цели годом ранее. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году на обеспечение безопасности в образовательных организациях Приамурья из областного бюджета выделено 240 млн рублей, из которых 105 млн направлены в муниципальные учреждения: школы, детские сады, организации дополнительного образования детей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Уточняется, что средства предусмотрены на модернизацию пожарной сигнализации, а также на установку дополнительных систем видеонаблюдения, оповещения, приобретение металлоискателей, ограждение периметра объектов. При этом в 2020 году на эти цели было выделено 105 млн рублей.