Движение фирменного поезда "Океан" между Владивостоком и Хабаровском возобновили

ТАСС, 22 мая. Движение фирменного поезда "Океан", ежедневно курсирующего между Владивостоком и Хабаровском, возобновлено после его отмены из-за снижения пассажиропотока в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Приморского края.

"С 7 июня по 16 сентября АО "Федеральная пассажирская компания" возобновляет движение фирменного поезда №5/6 "Океан" ежедневным отправлением по маршруту Владивосток-Хабаровск", - говорится в сообщении.

По данным министерства транспорта региона, из Владивостока поезд отправляется ежедневно в 20:57 по местному времени (13:57 мск), из Хабаровска - в 09:51 (02:51 мск).

Уточняется, что в поездах дальнего следования и в пригородных поездах принимаются противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров.

"Океан" - поезд РЖД, получивший статус фирменного в 2003 году, курсирующий между Владивостоком и Хабаровском. Состав оформлен в сине-голубой гамме, в нем есть кондиционеры, а в вагонах класса люкс - телевизоры и отдельные душевые.