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Путин обратится с приветствием к участникам марафона "Новое знание"

Марафон проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратится с приветствием к участникам марафона "Новое знание", который завершается в субботу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, планирует ли президент выступить с видеообращением в рамках этого мероприятия. По словам Пескова, речь идет об обращении с приветствием к участникам форума.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту инициативу и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание". Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы этого общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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