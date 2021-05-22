МЧС: работающие противопожарные системы позволяют снизить гибель людей в 1,5 раза

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работающие системы противопожарной защиты позволяют снизить количество погибших на пожарах людей в 1,5 раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Наличие работоспособных систем противопожарной защиты объектов способствует снижению количества погибших людей на пожарах в среднем в 1,5 раза", - сказал собеседник агентства.

Так, с начала 2021 года в России произошло около 1 300 пожаров в зданиях, во время которых не сработали системы противопожарной защиты. В результате погибли 58 человек, еще 93 получили травмы. В то же время в зданиях, где системы защиты сработали, произошло более 1 000 пожаров, но в результате погибли 45 человек и 74 были травмированы.

Ранее сообщалось, что анализ пожаров и их последствий на территории РФ за прошедшие пять лет свидетельствует об эффективности наличия систем автоматической противопожарной защиты. Благодаря им на пожарах спасено около 67 тысяч человек.