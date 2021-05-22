В "Векторе" рассказали, что персонифицированные вакцины от инфекционных болезней не нужны

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Оснований для создания персонифицированных вакцин от инфекционных болезней в чистом виде нет. Исключением могут быть особые случаи, например пациенты с онкозаболеваниями, сообщил в субботу на марафоне "Новое знание" генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"В настоящее время можно говорить только о разработке и применении персонифицированных, терапевтических вакцин для лечения онкологических заболеваний. Это то направление, где активная иммунотерапия подразумевает возможность применения персонифицированных разработанных препаратов. Касательно инфекционных заболеваний в чистом виде - оснований работы с таким препаратом в настоящее время нет", - сказал он.

Как добавил замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, вопрос создания классических персонифицированных инфекционных вакцин "это, скорее, фантазии". Для этого нужны сложные случаи или отдельные регуляторные решения, это вопрос будущего, пояснил он.

О вакцинах РФ

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" Центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени М.П. Чумакова РАН. Все три вакцины двухкомпонентные. Повторная вакцинация другим вектором "Спутника V" производится через 21 день, "Эпиваккорону" вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 дня, "Ковивак" вводится с интервалом в 14 дней.