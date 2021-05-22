Эксперт назвал самые частые причины отказа жителей Москвы от вакцинации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чаще всего жители Москвы отказываются от прохождения вакцинации от коронавируса из-за того, что считают инфекцию неопасной. Об опасности некоторых заблуждений ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Ковид не опасен (одна из причин отказа от вакцинации) - это очень опасное заблуждение. К сожалению, по-прежнему люди инфицируются, ежедневно красные зоны принимают новых пациентов, и зачастую болезнь протекает с тяжелыми осложнениями или даже заканчивается летально. Сегодня это одно из непредсказуемых и опаснейших заболеваний. Поэтому люди, которые позволяют себе делать выбор: сделать прививку или нет, на самом деле выбирают между болеть или не болеть", - сказал Тяжельников отвечая на вопрос о том, какие причины чаще всего называют жители Москвы в случае отказа от вакцинации.

Он подчеркнул, что без вакцинации заболевание неизбежно наступит, раньше или позже. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям. Именно они и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска и наиболее тяжело болеют. Также стоит позаботиться о прививке тем, кто собирается в отпуск. Во-первых, повышаются риски заражения. Во-вторых, перспектива заболеть далеко от дома не самая приятная.

Следующая причина - мнение, что прививка не защитит. На данный момент в ходе проведенных исследований и по итогам практики применения вакцины "можно однозначно говорить о том, что прививка - это самый надежный способ защиты от COVID-19, как прививки и от других опасных заболеваний", отметил специалист. Заболеть можно только в том случае, если человек заразится от кого-то до того, как у него появятся антитела к вирусу после введения вакцины. Они вырабатываются не сразу, поэтому после прививки необходимо продолжать некоторое время соблюдать меры предосторожности, в частности носить маски.

"Прививка опасная и приведет к заболеванию - это ничем не подтвержденный миф. Прививка не может быть опасной, так как в ней не содержится живого вируса. Заболеть от вакцины невозможно", - заявил Тяжельников.

Он уточнил, что легкое краткосрочное недомогание в виде повышения температуры после введения вакцины - нормальная реакция. Прививку сделали уже миллионы людей разного возраста. Вакцина от COVID-19 эффективна и совершенно безопасна, заключил Тяжельников.