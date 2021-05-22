Центр им. Гамалеи проведет исследования вакцины "Спутник V" на онкобольных до конца года

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Основной спектр клинических исследований вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями, о начале которого заявлял в марте разработчик препарата - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - будет проведен до конца текущего года. Об этом в субботу сообщил на марафоне "Новое знание" в Новосибирске заместитель директора по научной работе исследовательского центра Денис Логунов.

"В настоящее время мы и коллеги планируем протокол, подготовлен синопсис проекта клинических исследований онкологических пациентов. Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем (с основным спектром исследований - прим. ТАСС) и проведем значимую часть клинического исследования", - сказал Логунов.

Он пояснил, что химиотерапия, которую проходят онкобольные, оказывает серьезное влияние на иммунную систему человека. Поэтому нельзя говорить об эффективности "Спутника V" в таких случаях без проведения масштабного исследования.

В марте 2021 года директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что работа в этом направлении начата совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн пояснил ТАСС, что для этого ученые ведут набор добровольцев. Исследования могут занять около шести-семи месяцев.

Российская вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 по 31 марта 2021 года.