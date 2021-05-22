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Победителями проектов "Россия - страна возможностей" стали более 25 тыс. человек

В общей сложности в них приняли участие более 5 млн человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек стали победителями проектов платформы "Россия - страна возможностей" с момента ее создания. Об этом сообщил в субботу генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на полях Российского интернет-форума.

"Больше 25 тыс. человек - это те, кто за все эти годы победили в тех или иных проектах и смогли получить новые возможности", - сказал Комиссаров.

Он уточнил, что в общей сложности в проектах платформы приняли участие более 5 млн человек, в том числе более 1 млн школьников и около 3 млн студентов.

Комиссаров добавил, что в настоящий момент платформа объединяет 26 проектов.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
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