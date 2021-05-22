{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белоруссии наблюдаются проблемы с доступом к российскому сайту sports.ru

В Мининформе республики пока не комментируют ситуацию

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Доступ к одному из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru ограничен в Белоруссии на основании решения министерства информации. Об этом говорится в сообщении на сайте при попытке войти на него.

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - отмечается в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, доступ к сайту пропал в субботу утром в Минске, при этом в ряде регионов Белоруссии sports.ru открывается у некоторых мобильных операторов.

В Мининформе пока не комментируют ситуацию.

Теги
БелоруссияРоссия
Путин заявил, что знания должны вновь стать одной из главных ценностей общества
Президент отметил, что в этом и состоит ключевая цель работы обновленного просветительского общества "Знание"
Читать полностью