В Белоруссии наблюдаются проблемы с доступом к российскому сайту sports.ru

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Доступ к одному из крупнейших российских спортивных сайтов sports.ru ограничен в Белоруссии на основании решения министерства информации. Об этом говорится в сообщении на сайте при попытке войти на него.

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - отмечается в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, доступ к сайту пропал в субботу утром в Минске, при этом в ряде регионов Белоруссии sports.ru открывается у некоторых мобильных операторов.

В Мининформе пока не комментируют ситуацию.