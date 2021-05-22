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Кабмин утвердил постановление о вручении Конституции РФ при получении первого паспорта

Нововведения вступят в силу с 1 июля
Здание Белого дома РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Белого дома РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о вручении Конституции РФ при получении первого российского паспорта. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр конституции", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что это решение коснется 14-летних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Принятое решение даст возможность повысить уровень патриотического воспитания, будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике РФ.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданам, достигшим 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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