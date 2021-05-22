Более 150 спикеров выступят на площадках марафона "Новое знание"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Марафон "Новое знание" станет площадкой для выступлений более 150 выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, представителей ведущих российских и международных компаний, сообщили организаторы.

"Федеральный этап трансляции за два дня марафона уже посмотрело более 12 млн человек. Всего за три дня марафона перед зрителями выступят более 150 спикеров, которые будут читать лекции, участвовать в дискуссиях, проводить мастер-классы и отвечать на вопросы", - сообщили организаторы марафона.

Спикерами выступят не только российские, но и иностранные гости, среди которых спортсмены и успешные предприниматели, управленцы, деятели науки, культуры, искусства.

В день старта марафона, 21 мая, зрители смогли услышать выступления изобретателя и соучредителя компании Apple Стива Возняка, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, министра иностранных дел РФ России Сергея Лаврова, ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе. Со слушателями общались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и другие спикеры.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.

Перезапуск "Знания"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание", которое ведет свою историю от общественной организации, основанной в 1947 году как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний".

Глава государства поддержал эту инициативу и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание". 12 мая в Москве состоялся III съезд Российского общества "Знание", председателем Наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Основная задача общества - предоставить как можно большему количеству россиян широкий доступ к знаниям, используя современные технологии. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы этого общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.