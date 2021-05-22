Мишустин рассказал, как в студенчестве писал рецензии на книги общества "Знание"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал широкий кругозор важнейшим качеством человека. Выступая в субботу по видеосвязи перед участниками марафона "Новое знание", глава правительства отметил, что рад возможности принять участие в этом просветительском мероприятии.

"Общество "Знание" сыграло немалую роль и в моей жизни. Более тридцати лет назад именно при его участии был создан Международный компьютерный клуб, где я начал работать, будучи еще студентом института. И до этого, во время учебы в институте, подрабатывал тем, что писал рецензии на научно-популярные книги, которые издавались как раз обществом "Знание", - рассказал Мишустин.

По его словам, это был полезный опыт, "который научил главному: постоянно расширять свой кругозор, получать новые знания, развивать способность смотреть на разные вещи с разных сторон". "И чем больше вопросов, которые вы изучаете, тем шире становится ваш кругозор, при этом очень важно ориентироваться на лучших экспертов в своей области", - сказал Мишустин, отметив, что именно таких людей всегда привлекало это просветительское общество.

"На мой взгляд, широкий кругозор - это важнейшее качество человека", - подчеркнул премьер-министр.

Глава кабмина поблагодарил "Знание" за проведение марафона, подчеркнув, что это важная часть масштабной образовательной деятельности, которую организация ведет уже многие годы, и что президент РФ Владимир Путин "уделяет этой работе особое внимание".

О марафоне

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности, это история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту инициативу.