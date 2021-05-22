В России не будут переводить все образование на дистанционный формат

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Система образования в России не будет переводиться полностью в дистанционный формат, иначе качество обучения пострадает. Об этом заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание".

По его словам, власти РФ не будут "переводить всю систему образования на дистант". "Сейчас [эпидемиологическая] обстановка постепенно улучшается, об использовании дистанта как о единственной форме обучения речь точно уже не идет, у нас таких планов нет", - сказал Мишустин.

Он отметил, что в дистанционном обучении есть и свои безусловные плюсы, есть и минусы, но в случае перевода всего образования на удаленку "качество обучения неизбежно пострадает". Мишустин также выразил уверенность, что "немногие студенты устоят перед искушением использовать шпаргалку на онлайн-экзамене". "Так что, мне кажется, здесь нужно найти разумный и необходимый баланс между всеми формами обучения и сохранить личный контакт ученика и учителя", - заключил глава кабмина.