Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Золотой витязь"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX Международного славянского форума искусств "Золотой витязь". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Золотой витязь" давно стал большим ожидаемым событием в общественной, культурной жизни нашей страны, других государств. Он всегда предлагает богатую, насыщенную и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино", - подчеркнул президент.

Путин также отметил вклад, который вносит проект в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, семейных ценностей.

XXX международный кинофорум "Золотой витязь" пройдет в Севастополе с 22 по 31 мая. В число его организаторов входят Министерство культуры РФ, правительство Севастополя, Союз кинематографистов России и др. В программе МКФ в общей сложности будут представлены 190 конкурсных и внеконкурсных фильмов из 25 стран.