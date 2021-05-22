Фальков считает подготовку студентов к неопределенности особенно актуальной

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Студентов в вузах РФ сегодня особенно актуально готовить к неопределенности, поскольку из-за меняющего технологического уклада сложно предсказать даже ближайшее будущее. Об этом в субботу заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве.

В ходе своего выступления министр отметил, что образование может быть не только утилитарным, то есть направленным на подготовку кадров для работы в рамках существующих производств и порядков.

"Высшее образование может быть и иным, оно может готовить к неопределенности, это особенно актуально сегодня - в XXI веке, поскольку мы с вами понимаем, что меняется технологический уклад. И мы с вами зачастую не знаем, каким будет будущее через 5, 7, 10 лет. Как готовить к такому неопределенному будущему?", - сказал Фальков.

Он добавил, что ответом на неопределенность станет фундаментальное образование. "Здесь есть другого типа образование - фундаментальное высшее образование. Это то образование, которое готовит людей, которые будут способны гораздо лучше действовать в условиях неопределенности и менять существующие нормы, создавать новые типы деятельности", - добавил Фальков.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Организатором марафона выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.