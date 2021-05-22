Глава Росатома считает, что "Новое знание" даст новые возможности для обмена мнениями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев считает, что просветительский марафон "Новое знание" даст дополнительные возможности для обмена мнениями. Он воспринимает площадку в том числе как возможность для профориентации молодых людей, такое мнение он высказал в субботу в Нижнем Новгороде в ходе лекции "Технологическое лидерство атомной энергетики".

"Я очень вам благодарен, что вы интерес проявили к этой теме и сегодня приняли участие в нашем мероприятии. Запущенный проект общества "Знание", уверен, даст нам дополнительные возможности, чтобы встречаться и мнениями обмениваться", - сказал он.

Лихачев также отметил, что воспринимает площадку как элемент профориентации молодых людей. "Конечно же, я смотрю на сегодняшнюю встречу как в том числе на элемент профориентации. Думаю, что ребята из МИФИ свой выбор уже сделали, но нам нужны разные люди: нам нужны не только физики, не только теоретики, не только инженеры. Нам нужны математики, айтишники, лингвисты, экономисты нужны, люди, владеющие иностранными языками. Нам нужны разные, нам нужны лучшие", - добавил гендиректор госкорпорации.

Все мероприятия форума сопровождаются трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, подключиться может каждый желающий из любой точки мира.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.