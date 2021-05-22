В "Векторе" указали на достаточный объем поставок "Эпиваккороны" в регионы России

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Задействованные на сегодняшний день для производства вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" мощности позволили организовать ее поставку в регионы РФ в достаточном объеме. В апреле было выпущено более 1,1 млн доз вакцины, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске Ринат Максютов, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", разработавшего вакцину.

"Процесс масштабирования идет. Суммарно произведено уже более 2 млн доз. Серии вышли в гражданский оборот, поставлены в субъекты РФ. Это значительное количество вакцины, во многих субъектах вакцина доступна. Если говорить о пептидной вакцине, она не обеспечивает все потребности в регионах, но тем не менее самый острый ажиотаж, на мой взгляд, снят", - сказал Максютов.