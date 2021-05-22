{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В "Векторе" указали на достаточный объем поставок "Эпиваккороны" в регионы России

В апреле было выпущено более 1,1 млн доз препарата, отметил гендиректор центра Ринат Максютов

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Задействованные на сегодняшний день для производства вакцины против коронавируса "Эпиваккорона" мощности позволили организовать ее поставку в регионы РФ в достаточном объеме. В апреле было выпущено более 1,1 млн доз вакцины, сообщил в интервью ТАСС в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске Ринат Максютов, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", разработавшего вакцину.

"Процесс масштабирования идет. Суммарно произведено уже более 2 млн доз. Серии вышли в гражданский оборот, поставлены в субъекты РФ. Это значительное количество вакцины, во многих субъектах вакцина доступна. Если говорить о пептидной вакцине, она не обеспечивает все потребности в регионах, но тем не менее самый острый ажиотаж, на мой взгляд, снят", - сказал Максютов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
ПМЭФ-2021
В спортивно-зрелищную программу ПМЭФ включили полумарафон "ЗаБег.РФ"
Старт и финиш забега состоятся на Дворцовой площади
Читать полностью