Фальков: знакомство с наукой на 1-м курсе дает студентам время для выбора аспирантуры

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участие в исследованиях с самого начала обучения в вузе позволяет студентам заранее решить вопрос с выбором научной карьеры после выпускного, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Своим мнением он поделился в субботу с участниками просветительского марафона "Новое знание".

"В хорошем университете у студента есть возможность прикоснуться к настоящей науке уже с первого курса. Следовательно, он соотносит себя и видит - это его или не его [путь]. <…> Он может попробовать заняться наукой. В последующем аспирантура - это уже финальная история, когда происходит не самоопределение, а закрепление", - сказал Фальков, отвечая на вопрос о том, как повысить мотивацию студентов идти в аспирантуру и заниматься наукой.

Министр также отметил, что в России запущена программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", одна из целей которой - развитие научного потенциала вузов. Решением Минобрнауки также увеличено количество бюджетных мест в аспирантуре на 2021-2022 годы и обсуждается новая линейка грантов и инструментов поддержки для молодых исследователей. Фальков также сообщил, что работа над законодательным закреплением статуса ученого должна быть завершена в 2021 году.

"Вот этот комплекс мер, на наш взгляд, позволит изменить ситуацию. Но главное - это интересные люди и проекты. Наши университеты и научные институты должны быть интересными для вас местами, где решается серьезные принципиальные задачи, меняющие мир, страну, регион", - заключил он.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание". В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.