Новый дом для пострадавших от взрыва газа в многоэтажке Элисты построят до конца года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Возведение нового дома для жителей многоэтажки Элисты, пострадавших от взрыва газа в феврале 2020 года, завершат до конца текущего года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства строительства РФ по итогам рабочей встречи министра Ирека Файзуллина с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

На встрече обсуждалось строительство объектов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", реализация федеральной программы "Стимул", нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

"По данным Республики Калмыкия, сейчас строится 16 многоквартирных домов площадью 47,8 тыс. кв. м. Рассмотрели сроки и ход строительства жилого дома во втором микрорайоне Элисты, где в прошлом году произошел взрыв бытового газа. Председателем правительства РФ поставлена задача завершить в этом году", - говорится в сообщении.

В текущем году по программе "Стимул" предусмотрены к реализации также проекты по строительству инженерных сетей в разных районах Элисты. По проекту "Чистая вода" запланирована реконструкция систем водоснабжения, строительство систем очистки воды и сооружений водоподготовки для обеспечения питьевой водой нескольких районов республики. В Калмыкии до конца года также благоустроят 18 объектов.

Калмыкия - один из 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Для таких территорий разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития, на которые ежегодно выделяется по 1 млрд рублей.