В Петербурге открылся фестиваль тюльпанов, посвященный поэтам-шестидесятникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Фестиваль тюльпанов в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. С. М. Кирова открылся в субботу на Елагином острове в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

"Сегодня открылся фестиваль тюльпанов. В этом году он будет посвящен поэтам-шестидесятникам", - рассказала представитель пресс-службы.

При подготовке к фестивалю в этом году было высажено более 200 тыс. тюльпанов на площади 4 тыс. кв. м. Пять центральных цветников выполнены в тематике стихотворений поэтов-шестидесятников. Цветом и рисунком организаторы фестиваля постарались передать характер и индивидуальность каждого поэта. Остальные цветники представлены в сочетаниях луковичных растений: многоярусные композиции из мускарей, гиацинтов, нарциссов и различных сортов тюльпанов.

В программе фестиваля прозвучат стихотворения Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Булата Окуджавы, пройдут арт-выставки и открытые пленэры петербургских художников, состоятся лекции и мастер-классы для детей и взрослых.

В этом году фестивальная программа продлится четыре дня: 22 и 23 мая, а также 29-30 мая.