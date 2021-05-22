Весенний праздник фонтанов прошел в музее-заповеднике "Петергоф"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Весенний праздник фонтанов, который по традиции открыл летний сезон в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Петергоф", прошел в субботу. Театрализованное представление было посвящено 300-летию водоподводящей системы, питающей фонтанный комплекс, сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

"Этот яркий праздник стал доброй традицией и визитной карточкой нашего города. Три века система длиной почти 30 км безотказно питает водой 150 фонтанов и каскадов. Во всем мире нет фонтанных комплексов равных петергофскому по сложности, богатству и многообразию", - приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Представление получило название "Воду привесть, дабы лилась" - это точная цитата из Пунктов, которые Петр Великий лично утвердил, перечисляя в 1721 году необходимые работы в Петергофе. В этот год считается датой рождения фонтанов Петергофа.

Театральное действие на Большом каскаде в честь праздника развернуло перед зрителями историю создания фонтанов. В представлении приняли участие студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также артисты оперы и балета. По традиции праздник завершился пуском фонтана "Самсон" и пиротехническими залпами.

Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I, и в наши дни фонтанная система Петергофа на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков с фланцевыми и свинцово-кожаными соединениями труб.

Музей-заповедник "Петергоф" - один из самых популярных туристических объектов РФ.