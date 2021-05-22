Собаки из приютов приняли участие в благотворительном забеге в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Акция "Необыкновенный кросс", во время которой горожане со своими собаками участвовали в забегах, прошла в субботу в Полюстровском парке в Петербурге. В мероприятиях приняли участие и животные, живущие в приютах и ищущие дом.

После грозы и штормового ветра, бушевавших в Петербурге по вечерам со вторника, ясная погода в субботу позволила большому количеству людей собраться в парке. Животные не только пробегали кроссы, но и играли друг с другом на специально оборудованных площадках.

"Мы начинали "Необыкновенный кросс" как акцию, посвященную нашим приютам. И сегодня и те, кто пришел вместе со своей собакой, могут подойти к нашим палаткам и выбрать ту собачку из приюта, которой требуется человеческое внимание и человеческое тепло", - сказал на церемонии открытия глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

В акции участвовали животные из приютов "Ржевка" и "Ильинка". Как рассказала ТАСС волонтер "Ржевки" Александра Некраш, на субботних забегах было 10 подопечных приюта. Двухлетний пес по кличке Бэтмен одержал победу сразу в нескольких кроссах. "Цель того, что мы сюда приехали, - информационная, потому что люди узнают о приютах, смотрят на приехавших собак. Если им кто-то понравится, они могут приехать в приют, познакомиться еще раз", - объяснила она. Прежде чем отправиться в новый дом, собака должна привыкнуть к человеку, поэтому перед заключением договора с приютом новый хозяин приезжает туда несколько раз. Приют участвует в "Необыкновенном кроссе" несколько лет, за это время множество четвероногих участников забега обрели семью и дом.

Инструкторы-кинологи Управления по конвоированию Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели в ходе акции показательные выступления. Для гостей были организованы лекции, на которых специалисты рассказывали о воспитании питомцев и уходе за ними. Победителей и призеров забегов наградили кубками и подарками от Центра спорта. Питомцы-победители получили собачьи лакомства.

Забег "Необыкновенный кросс" проходит в Петербурге с 2017 года. Его цель - не только организация спортивного досуга для людей и питомцев, но и привлечение внимания горожан к проблеме бездомных животных.