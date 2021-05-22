В Чечне летний туристический сезон открыли гастрономическим фестивалем "Шашлык-Машлык"

ГРОЗНЫЙ, 22 мая. /ТАСС/. Летний туристический сезон открыли в Чечне международным фестивалем "Шашлык-Машлык", который включал в себя бесплатные дегустации блюд из мяса, концертную программу с национальной музыкой, мастер-классы от известных поваров, а также выставку мастеров и ремесленников. Мероприятие прошло на центральной площади Грозного.

"Мы не ожидали, что сегодня будет температура до 36 градусов тепла, но, несмотря на это, фестиваль прошел хорошо, много туристов из других регионов приехали. "Шашлык-Машлык" стал полноценным гастрономическим событийным мероприятием, на который уже специально приезжают гости. В этом году у нас из нового была выставка ретроавтомобилей и конкурс мангалов", - рассказал министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

На велосипеде приехал на фестиваль глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он пообщался с гостями и участниками мероприятия, а также сфотографировался с желающими.

Помимо конкурсов, связанных с едой, гости фестиваля смогли также испытать свои силы, соревнуясь в перетягивании каната, жонглировании мячом, поднятии гири и многих других спортивных состязаниях. Кроме того, в рамках фестиваля представители городов и муниципальных районов представили свой туристско-рекреационный потенциал, подготовив культурную программу и информацию об основных туристических объектах. Фестиваль провели при поддержке Всемирной исламской кулинарной Ассоциации WICS, Национальной ассоциации кулинаров России и сообщества Chefs Team Russia.

III международный гастрономический фестиваль "Шашлык-Машлык" в 2019 году прошел 27 апреля. Мероприятие собрало около 7 тысяч посетителей и участников. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.