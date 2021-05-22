Власти Новгорода связали присутствие полиции на "Земском съезде" с антиковидным рейдом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Присутствие полиции на встрече муниципальных депутатов - "Земском съезде" - в Великом Новгороде в субботу связано с антикоронавирусными рейдами, которые проводятся в регионе регулярно. Такое предположение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

"Скорее всего, мероприятие состоялось в рамках соблюдения антикоронавирусных мер. У нас они [мероприятия с участием полиции] регулярно проходят и на транспорте, и в местах общего пользования. В этот раз оно прошло здесь. Обычное рутинное мероприятие", - ответил собеседник агентства на вопрос о причинах появления полиции на съезде.

В пресс-службе МВД по Новгородской области от комментариев пока воздерживаются. Ранее пресс-секретарь бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николай Касьян сообщил о ее задержании на новгородском съезде. В отношении Галяминой составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП РФ), ее оставляют в отделе полиции до воскресенья.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Новгородской области от 18 мая, в указ губернатора региона, регламентирующий меры по снижению распространения коронавирусной инфекции, было внесено изменение. Максимальное число участников публичной встречи снизили с 50 до 30, исключение сделано только для мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления.