Под Новгородом прошел военно-исторический фестиваль "Забытый подвиг"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Международный военно-исторический фестиваль "Забытый подвиг - Вторая ударная армия", посвященный 79-летию Любанской наступательной операции, прошел в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области. Впервые в рамках фестиваля прошли не одна, а две реконструкции, воспроизводящие бой советских войск с фашистами и партизан с оккупантами, сообщает корреспондент ТАСС.

По словам организаторов, в мероприятии приняли участие около 400 реконструкторов, которые воспроизвели события мая - июня 1942 года. Для максимального погружения в историческую атмосферу в реконструкции использовалась военная и железнодорожная техники, а также реплики тяжелого вооружения. Изюминкой фестиваля, которая делает эту реконструкцию уникальной в мировой практике, стало участие штурмовика Ил-2.

По словам пресс-секретаря серии фестивалей "Забытый подвиг" Юлии Добровольской, основная часть реконструкторов фестиваля представители северо-запада нашей страны, в особенности из Санкт-Петербурга и Пскова. По словам Добровольской, с 2013 года мероприятие выросло из простой реконструкции в настоящий большой фестиваль с интерактивными площадками.

"Интерактивные площадки представлены традиционно от музея узкоколейной железной дороги, работают интерактивные военные лагеря, также здесь запускаются новые проекты. Компании делают свои интерактивные площадки, чтобы привлечь людей, чтобы они правильно воспринимали историю. Мы очень гордимся, что каждый год фестиваль растет, каждый год он разный и становится точкой притяжения не только для новгородцев, но и жителей всей страны", - сказала Добровольская.

Реконструкция партизанских боев

Особенностью фестиваля этого года, который стал уже девятым по счету, стало проведение второй реконструкции о партизанских боях, которые проходили в этой местности. Как пояснили организаторы мероприятия, реконструкция партизанских боев в части организации была чуть проще, поскольку не требует столь точно соответствия, которое необходимо для военной формы, однако, по словам Юлии Добровольской, остальные предметы в реконструкции этих боев используются подлинные.

"Нам важно показать эту историю, ее не особо освещают, тем не менее, она важна. Поэтому мы приняли решение в этом году дополнить наш фестиваль еще одной реконструкцией", - отметила Добровольская.

Несмотря на то, что в части обмундирования партизанские бои не требуют столь жесткого соблюдения правил, но для их воплощения в жизнь проводится не менее глубокая и скрупулезная работа.

"Для каждой реконструкции заранее готовятся и пишутся сценарии, отрабатывается каждая мелочь, все участники проверяются на соответствие внешнего вида. Этот момент важен для того, чтобы мы добились подлинного соответствия исторического периода и передали историю максимально приближенно к тем условиям", - пояснила Добровольская.

Об истории Второй ударной армии

История Второй ударной неразрывно связана с так называемым "коридором снабжения" и узкоколейной железной дорогой, по которой этот коридор также пытались проложить для снабжения армии. По словам председателя оргкомитета фестиваля Павла Желтова, все самые трагические события по выводу Второй ударной армии из окружения проходили именно в районе этого коридора в районе Мясного бора.

"История Второй ударной армии связана с тем, что она заняла достаточно большую территорию, но ее снабжение осуществлялось по очень узкому коридору в районе двух километров шириной, который находилась в районе Мясного бора. Этот коридор постоянно находился под ударами противника и, собственно говоря, все самые трагические события, связанные с выводом из окружения Второй ударной армии, проходили в июне 1942 года как раз в районе Мясного бора, в районе того самого коридора, по которому снабжалась вся огромная многотысячная группировка Красной армии", - поясняет Желтов.

После первого окружения Второй ударной армии весной 1942 года был пробит новый коридор для ее снабжения. Для того, чтобы по болотам провозить наибольшее количество грузов и делать это максимально эффективно, была построена та самая военно-полевая узкоколейная железная дорога.

"Это была точно такая же дорога [узкоколейная], как та, которую мы видим здесь сегодня, колеей 750 мм, которая шла из Мясного бора до Финева луга, по которой пытались снабжать армию. Она постоянно находилась под ударами авиации противника", - рассказывает Павел Желтов.

Сегодня же в рамках фестиваля мы видим традиционный фестиваль узкоколейной техники, который проходит здесь с самого первого года проведения реконструкции. Интерес к железнодорожной технике за это время не только не угас, но и напротив, набрал большое количество поклонников. Благодаря чему в 2014 году в Тесово-Нетыльском открылся Музей Тесовской УЖД. В экспозиции музея представлены действующие экспонаты техники от тепловоза до мотодрезины.

О важности забытого подвига

В 2013 году, по словам Павла Желтова, когда создавалась самая первая реконструкция, которая была далека от масштабов фестиваля, многие не понимали зачем это делается, ведь цель Любанской наступательной операции так и не была достигнута.

"К сожалению, подвиг бойцов и командиров Второй ударной армии, если мы говорим про ее первое формирование, про весну 1942 года, он остался в тени предательства генерала-лейтенанта Власова. Слишком много и слишком часто всех тех, кто погиб в районе Мясного бора и в районе Тесово-Нетыльского, принято считать предателями, что они ушли вместе с Власовым в плен. Однако, это не так. Это третья неудачная попытка прорыва блокады Ленинграда. И, собственно говоря, мы считаем, что все те, кто не смог пробиться к городу, достоин максимального увековечивания, поскольку своими жизнями они дали нам сегодня мирное небо", - поясняет Желтов.

По словам Павла, фестиваль "Забытый подвиг" - хороший пример визуализации отечественной истории, когда можно практически вживую увидеть то, о чем читал в учебниках или в документальных книгах.