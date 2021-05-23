Красноярский суд подтвердил сроки очистки заповедников на Таймыре от брошенных бочек с ГСМ

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отклонил апелляцию Минприроды РФ, которое прокуратура через суд обязала в течение двух лет очистить от брошенных бочек с горюче-смазочными материалами (ГСМ) заповедники "Большой Арктический" и "Путоранский". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры. По оценке дирекции "Заповедников Таймыра", на которую суд также возложил эту обязанность, на очистку территорий необходимо не менее 5-10 лет.

На территории заповедников были выявлены отходы прошлых лет. Так, в районе озера Аян на территории Путоранского заповедника была обнаружена свалка бочек с отходами нефтепродуктов, относящимися к третьему и четвертому классам опасности. Емкости остались там после работ геологических партий еще до создания заповедника в 1988 году. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30 лет и есть опасность, что они дадут течь в результате многолетней коррозии.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Минприроды России указанное решение суда вступило в законную силу. Его надлежащее исполнение поставлено на контроль прокуратуры края", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года суд удовлетворил иск прокуратуры к Минприроды РФ и "Объединенной дирекции заповедников Таймыра" ("Заповедники Таймыра") и постановил, что с плато Путорана отходы должны быть вывезены за один год и за два года - с отдаленных территорий в Арктике. Пресс-служба "Заповедников Таймыра" тогда сообщила, что указанные сроки объективно не реальны, и они будут опротестованы в порядке апелляции.

Позднее директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин рассказал ТАСС, что, по самой оптимистичной оценке, ликвидация накопленного вреда займет от 5 до 10 лет. Это обусловлено очень большими расстояниями, неблагоприятными погодными условиями и сложностью перевозки опасного груза. По его примерным подсчетам, на вывоз отходов только с плато Путорана потребуется не менее 25 млн рублей.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 года путем объединения трех северных заповедников Сибири - "Путоранского", "Большого Арктического" и "Таймырского". Ее площадь составляет почти 12 млн га.