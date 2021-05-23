В России провели более 135 млн тестов на коронавирус

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские медики провели более 135,7 млн тестов на выявление нового коронавируса. Такие данные Роспотребнадзора в воскресенье опубликованы в Telegram -канале "Стопкоронавирус.рф".

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"На сегодняшний день проведено свыше 135,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки провели 360 тыс. исследований.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются около 516,5 тыс. человек.