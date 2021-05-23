Власти Нью-Дели продлили локдаун до 31 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, продлили в воскресенье до конца месяца режим строгой изоляции, который должен был завершиться в понедельник 24 мая. Об этом сообщил главный министр округа Арвинд Кеджривал в эфире местных телеканалов.

"Пока локдаун будет действовать до пяти часов утра 31 мая, и процесс разблокировки также будет медленным, - сказал Кеджривал. - Сегодня самая опасная волна коронавируса, кажется, ослабевает, но мы еще не выиграли войну, мы должны быть дисциплинированы таким же образом, чтобы вскоре мы начали процесс разблокировки".

Он отметил, что городские власти считают приоритетом вакцинацию всех жителей Дели как можно скорее. По его словам, в настоящее время препаратов для вакцинации в Индии не хватает, но правительство Дели намерено сделать все, чтобы обеспечить вакцинами горожан.

Власти полагают, что строгие ограничения способствовали снижению заболеваемости. За последние 24 часа в агломерации зарегистрировано 2 260 случаев заболевания и 182 летальных исхода, тогда как в начале месяца в Дели регистрировали более 20 тыс. заразившихся за сутки и более 300 летальных исходов.

Режим строгой изоляции действует в Нью-Дели с 19 апреля. С тех пор его действие уже несколько раз продлевалось. Все сотрудники частных компаний могут работать только из дома, лишь государственные учреждения и поставщики услуг первой необходимости продолжают работу в обычном режиме. Открыты только продовольственные магазины и аптеки, при этом разрешена доставка продуктов и товаров первой необходимости на дом.

Всего в индийской столице за время эпидемии заболели 1 415 219 человек, число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, составило 23 013.