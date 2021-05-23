Работу нефтепровода "Альметьевск - Горький-3" приостановили после утечки нефти

ТАСС, 23 мая. Работа магистрального нефтепровода "Альметьевск - Горький-3" приостановлена после утечки нефти в объеме не более 4 куб. м. Об этом говорится в распространенном сообщении АО "Транснефть - Прикамье".

По данным компании, рано утром в воскресенье автоматизированная система контроля параметров работы "Транснефть - Прикамье" зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода "Альметьевск - Горький-3". Для недопущения разлива нефти ее откачали из трубы.

Специалисты компании ремонтируют магистральный нефтепровод в Татарстане. "Регламентные ремонтные работы по восстановлению участка нефтепровода будут проведены в течение 36 часов", - отмечается в сообщении компании.

Сотрудники бригады аварийной службы Ромашкинского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Прикамье" очищают грунт от вышедшей нефти. Возможность попадания сырья в водоемы исключена.

"Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте проведения работ осуществляется постоянный экологической мониторинг. Причины инцидента устанавливаются", - добавили в "Транснефть - Прикамье".