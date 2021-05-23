В Бруклине прошла акция памяти Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Акция памяти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего 25 мая прошлого года при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота), состоялась в воскресенье в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие по случаю первой годовщины со дня смерти Флойда началось в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск) у здания, в котором до конца XIX века располагался городской совет Бруклина, ставшего в 1890 году одним из районов Нью-Йорка. На ступеньках перед зданием разместились с плакатами в руках активисты, выступающие против расовой дискриминации и произвола со стороны полицейских.

На акции присутствовали порядка 200 человек. В отличие от прошлогодних протестов, которые во многих городах, включая Нью-Йорк, перерастали в стычки с полицией, мероприятие в Бруклине прошло спокойно. Обстановку на улицах американских городов в значительной степени разрядил тот факт, что присяжные признали виновным в убийстве Флойда экс-полицейского Дерека Шовина.

"Не забывайте, что мы собрались почтить память Джорджа Флойда", - обратился один из ораторов к собравшимся, которые в ответ скандировали: "Мир и справедливость". Манифестанты периодически поднимали вверх кулак в знак солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter в США. Исполнялись песни, посвященные Флойду и другим афроамериканцам, погибшим от рук полицейских.

В завершение акции перед собравшимися выступил брат покойного Терренс Флойд, проживающий в Нью-Йорке. "Полицейские забрали его у меня, ничто и никогда не изменит это", - указал он. По его мнению, далеко не все американские правоохранители заслуживают порицания, "среди них много хороших людей". "Но некоторые из них даже не могут отличить электрошокер от пистолета - задача, с которой справится даже ребенок", - отметил он, имея в виду обстоятельства гибели в Бруклин-Сентере (Миннесота) темнокожего Данте Райта.

"Конечно, за год, прошедший со дня смерти моего брата, многое изменилось, - отметил Терренс Флойд в беседе с журналистами. - Если вспомнить о том, сколько людей погибло за это время от рук полицейских, становится понятно, что впереди еще очень много работы".

Гибель Флойда

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. После этого в США прошли массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. 20 апреля 2021 года жюри присяжных признало Шовина виновным в убийстве.