В Пятигорске назвали победителей премии уличной культуры "Кардо"

ПЯТИГОРСК, 23 мая. /ТАСС/. Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "Кардо" в воскресенье завершилась в Пятигорске (Ставропольский край). Были оглашены имена девяти победителей фестиваля и 13 лауреатов премии в 13 направлениях, сообщили журналистам в пресс-службе премии.

"23 мая в Пятигорске состоялась торжественная церемония закрытия конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо". В Ставропольском государственном театре оперетты объявили итоги премии и очных соревнований. Девять победителей фестиваля и 13 лауреатов премии в 13 направлениях: хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, BMX, Scoot, бизнес, медиа, общество", - говорится в сообщении.

Все победители и лауреаты получили призы в размере от 30 до 50 тыс. рублей, призы от партнеров и статус мировых чемпионов и лауреатов. Профессионализм конкурсантов оценивали 50 международных экспертов из 15 стран. Площадками для премии стали достопримечательности курортного города Пятигорска.

"Полгода представители уличной культуры боролись за звание лучших. 1,5 тыс. человек из 36 стран в заочном формате презентовали свои скиллы экспертам: заполнили заявки, выполнили творческие задания. В финал вышли представители России, Украины и Казахстана. В мае 2021 года в Ставропольском крае организаторы собрали 2,5 тыс. тыс. участников из 11 стран на финальных мероприятиях премии", - сказано в сообщении.

Сообщается, что лауреатами премии стали Егор Федосеев из Москвы в направлении брейкинг, Артем Агарков из Московской области - BMX, Анатолий Галушкин из Санкт-Петербурга - трикинг, Никита Синглибаев из Ставропольского края - воркаут, Петр Сапунов из Калининградской области - скут (Scoot), Андрей Федотенков из Приморского края - скейт, Александр Бойко из Приморского края - паркур, Денис Пичугов из Ростовской области - фриран, Сергей Смирнов из Перми - бизнес, Иван Бондарев из Ростовской области - медиа, Балжан Бекбаева из Казахстана - хип-хоп, Виктор Пак из Томской области - общество, Кирилл Сажин из Москвы - граффити.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году финальная часть премии собрала в Ставрополе более 500 представителей 27 российских регионов. В 2020 году мероприятия прошли в Железноводске с 1 по 4 октября. В 2021 году впервые конкурс-премия "Кардо" стала международной, расширив свою география для участников 11 стран.