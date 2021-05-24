Страны - члены ВОЗ обсудят на ассамблее в Женеве борьбу с пандемией

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Открывающаяся в Женеве в понедельник 74-я Всемирная ассамблея здравоохранения основное внимание уделит борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. В главном ежегодном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который пройдет в онлайн-формате по 1 июня, примут участие представители 194 государств - членов ВОЗ, включая Россию.

В понедельник с докладом о ключевых проблемах мирового здравоохранения на сессии выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Состоится также дискуссия высокого уровня с участием представителей ряда стран и международных организаций.

Помимо темы пандемии, в повестке дня ассамблеи значатся борьба с полиомиелитом, глобальная стратегия в области здравоохранения в сфере инноваций и интеллектуальной собственности, предотвращение и лечение неинфекционных заболеваний, обеспечение безопасности пациентов, совершенствование работы ВОЗ. Речь пойдет также о бюджете на 2022-2023 годы и выполнении о программы "трех миллиардов". Цель этой программы состоит в том, чтобы увеличить на 1 млрд человек охват услугами здравоохранения в мире, предоставить дополнительно 1 млрд людей надежную защиту в чрезвычайных ситуациях и добиться улучшения уровня здоровья еще для одного миллиарда людей.

"Ассамблея этого года сыграет исключительно важную роль в формировании глобальной архитектуры здравоохранения будущего и в укреплении ВОЗ", - заявил в преддверии сессии Гебрейесус. За минувшие с начала вспышки коронавируса 17 месяцев, напомнил он, организация предоставила странам эффективные инструменты "для предотвращения инфекции, спасения жизней и поддержания основных услуг здравоохранения".

В ВОЗ подчеркивают, что "пандемия далека от завершения и глобальное реагирование на нее находится сейчас в критической фазе". "Резкие контрасты все еще подрывают прогресс, а вакцинное неравенство является одной из наиболее срочных проблем, представляющих угрозу для завершения пандемии и глобального восстановления", - констатировали в организации.

Рекомендации экспертов

Среди тем сессии, привлекших большое внимание - доклад Независимого комитета по готовности и реагированию на пандемию, созданного ВОЗ в прошлом году. Эксперты обратили внимание на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на вспышку коронавируса. Система оповещения оказалась, по их мнению, "слишком медлительной" и "слишком мягкой", у ВОЗ "не имелось достаточных полномочий", реагирование на пандемию "усугубило неравенство" в мире, при этом "политическое лидерство отсутствовало". Комитет призвал Всемирную торговую организацию и ВОЗ убедить страны, являющиеся крупными производителями вакцин от COVID-19, добровольно передать технологии и лицензии другим государствам для развертывания производства препаратов на их территории.

Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ. Сессии проводятся ежегодно в мае. Основная функция ассамблеи - определение глобальных политических направлений работы организации. Ассамблея назначает генерального директора ВОЗ. С 2017 года этот пост занимает Тедрос Аданом Гебрейесус - бывший глава Минздрава Эфиопии.