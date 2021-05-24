Строительство набережной в Петропавловске-Камчатском начнется в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Реконструкция набережной Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском должна начаться в 2022 году после обсуждения мастер-плана проекта с жителями города. Об этом в понедельник заявил губернатор края Владимир Солодов во время объезда города вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

"Мы уже в этом году видение мастер-плана представим на итоговое утверждение-обсуждение с горожанами, потому что важно, чтобы жители тоже понимали и поддерживали наши идеи. И со следующего года набережная уже в стройке начнет преображаться с тем, чтобы здесь была прогулочная зона и гармоничный архитектурный ансамбль", - сказал глава региона.

По его словам, сейчас на этом месте в бесхозном состоянии находятся старые судоремонтные цеха, пешеходная зона на берегу отсутствует. Однако именно это место является "приоритетной точкой развития городского центра, которая должна стать точкой притяжения для всех горожан". Здесь планируется создать визуально единый комплекс ресторанов и рыбного рынка. В правой части акватории по поручению президента РФ будет возведен музей воинской славы.

Ранее уже был разработан проект комплексного развития набережной реки Авачи (впадает в Авачинскую бухту). Жители Камчатки во время онлайн-анкетирования рассказали, каким хотят видеть общественное пространство. Власти региона направят на ее благоустройство около 500 млн рублей. Авача - река на юге Камчатки, она протекает в том числе в юго-восточной части города Елизово, расположенного в 30 км от краевой столицы региона.