Почти 900 видеокамер установили в школах Приамурья для проведения ЕГЭ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая. /ТАСС/. Почти 900 видеокамер установили в 60 пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Амурской области. В одном из них - школе поселка Магдагачи - видеонаблюдение за проведением экзамена будет впервые проходить в онлайн-режиме, сообщает в понедельник пресс-служба Амурского филиала ПАО "Ростелеком".

"Ростелеком" в Амурской области подготовил систему видеонаблюдения за единым государственным экзаменом, который в этом году начнется 31 мая. Специалисты провайдера установили 890 современных IP-камер в более чем 60 пунктах проведения государственного экзамена, в том числе и в региональном центре оценки качества и информатизации образования, где принимают, обрабатывают и проверяют экзаменационные работы", - говорится в сообщении.

Впервые в этом году в средней общеобразовательной школе №2 имени М. Т. Курбатова поселка Магдагачи видеонаблюдение за ЕГЭ будет проходить в онлайн-режиме. Для этого "Ростелеком" проложил оптику и установил IP-видеокамеры в кабинетах учреждения. Как уточнили ТАСС в пресс-службе амурского "Ростелекома", всего прямой эфир будет вестись с 47 пунктов проведения ЕГЭ, еще 19 будут доступны в записи.

"Система видеонаблюдения за проведением государственной итоговой аттестации обеспечивает каждому из выпускников равные условия во время прохождения испытаний и делает процесс сдачи экзаменов максимально прозрачным. Кроме того, в случае возникновения спорных вопросов, видеозапись поможет разрешить недоразумения и позволит участникам экзамена, если необходимо, защитить свои права", - сказала заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

В 2020 году 860 видеокамер были задействованы в 63 амурских школах.