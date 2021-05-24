В ЦФО на этой неделе ожидается температура воздуха, близкая к климатической норме

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Температурный фон в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет близок к климатической норме в первой половине начавшейся недели, заметных осадков не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон третьей декады мая в ЦФО будет в пределах климатической нормы. Температура днем будет 19-23 градуса тепла в первой половине недели, 20-25 градусов тепла - во второй половине. С моей точки зрения, погода, которая близка к обычным, нормальным значениям, является замечательной", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сильных дождей в указанный период в ЦФО не прогнозируется. "В первой половине недели будет преимущественно без осадков, во второй половине недели - небольшой дождь. Но солнце все равно будет", - отметил метеоролог.