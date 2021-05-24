Чернышенко сообщил, что турмаршруты в Долине гейзеров оптимизируют

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая. /ТАСС/. Туристические маршруты в Долине гейзеров и на потухшем вулкане Узон на Камчатке будут оптимизированы, чтобы снизить антропогенную нагрузку на природу этих мест. Об этом в ходе рабочей поездки в регион в понедельник рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопросы камчатских студентов.

"Мы действительно планируем синхронизировать по длительности экскурсии, по два часа на Узон и в Долину гейзеров, для того, чтобы обеспечить такой шатл - летающие между ними два вертолета, которые будут постоянно перевозить группы. Конечно, нужно будет подкорректировать маршрут для того, чтобы он был, скажем так, круговой, зацикленный, чтобы они ходили один за другим. Задача: чтобы не увеличивая площадь соприкосновения тропинок с внешней средой увеличить количество одновременно находящихся на этой площадке групп", - сказал вице-премьер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки в целом. По словам зампреда правительства, пока только 20% жителей региона когда-либо посещали Долину гейзеров или другие природные достопримечательности из-за их труднодоступности и дороговизны. При этом, в других странах доход от туризма на охраняемых территориях иногда в 20-30 раз выше, чем в России.

Ситуацию планируют изменить благодаря инструментам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Туристический потенциал заповедных территорий можно увеличивать кратно, практически не меняя инфраструктуру.

Чернышенко отмечал, что увеличение туристического потока будет осуществляться в том числе за счет создания дополнительных мест размещения и повышения транспортной доступности. Основной акцент планируется сделать на малой авиации.

Об увеличении количества бюджетных мест в КамГУ по туристическому направлению

Во время встречи со студентами Камчатского государственного университета (КамГУ) имени Витуса Беринга Чернышенко также заявил о необходимости увеличения числа бюджетных мест в вузе по туристическому направлению более чем в два раза.

"Знаю, что у вас сейчас около 13 [бюджетных мест] на этом направлении, что, конечно, мало. Надо это [число] кратно увеличивать, но для этого нужно пропагандировать и обеспечивать связку [вуза] с бизнесом", - рассказал Чернышенко.

В беседе со студентами он также отметил, что профессий в сфере туризма много, это перспективное направление. По словам Чернышенко, в ближайшее время на Камчатке туристическая сфера будет заметно развиваться.

"Главное препятствие для развития туризма на Камчатке - логистическая составляющая. Здесь все экскурсии проводятся в основном на вертолетах, это очень дорого. Сейчас губернатор делает систему транспортной связанности, которая базируется на малой авиации - маленьких самолетиках, которые смогут садиться на любых площадках, даже практически неподготовленных, неасфальтированных, садиться просто на ровных поверхностях. Это существенным образом удешевит перемещение. Организация такого бизнеса - тоже часть туристической индустрии", - рассказал студентам Чернышенко.

КамГУ ведет свою историю с 1958 года. Занятия начались на трех факультетах: историко-филологическом, физико-математическом и факультете начальных классов. В настоящее время в университете работают 150 штатных преподавателей и 64 совместителя, из них более 50% имеют ученые степени и звания. Продолжает увеличиваться и контингент студентов. Всего реализуется 34 профессионально-образовательные программы, открываются новые специальности. Последняя из них - социально-культурный сервис и туризм.