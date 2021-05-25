Росстат и РЭУ им. Плеханова будут готовить специалистов в области анализа статистики

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Росстат и Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова утвердили дорожную карту развития сотрудничества по подготовке специалистов в области анализа региональной и муниципальной статистики. Новые компетенции будут особенно важны для будущих специалистов после того, как в октябре 2021 года пройдет первая цифровая Всероссийская перепись населения, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Новые компетенции помогут будущим специалистам эффективнее работать с цифрами региональной и муниципальной статистики, развитие которой даст флагманский проект Росстата - первая цифровая Всероссийская перепись населения", - говорится в сообщении, предоставленном пресс-службой.

В процессе совместной работы специалисты Росстата и РЭУ им. Плеханова планируют открыть новое направление подготовки "Наука о данных" на базе магистратуры и бакалавриата для обучения будущих статистиков. Многие студенты, которые планируют принять участие в предстоящей Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков и волонтеров, смогут закрепить полученные знания и прикладной опыт в рамках обучения по разрабатываемым программам. Специалисты Росстата при этом будут рецензировать дипломные работы выпускников и давать рекомендации по тематике.

Сотрудничество также предполагает проработку программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области официального статистического учета. Программы рассчитаны и на преподавателей Плехановского университета.

"Наша задача - сделать статистику в стране быстрой, точной и открытой. Для этого мы внедряем "цифру", аналитику больших данных, BI-систему. Новые технологии найдут применение в главном событии десятилетия - Всероссийской переписи населения. Но главное - это современные профессиональные кадры, работающие с цифрами", - заявил глава Росстата Павел Малков.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен проект постановления правительства РФ, регламентирующий все вопросы ее проведения.