В России в 2020 году зафиксировали более 4 тыс. хакерских преступлений

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 4 тыс. хакерских преступлений было зафиксировано в России в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

"В прошлом году зарегистрировано более 4,4 тыс. деяний, квалифицируемых по специальным статьям о преступлениях в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ) - это неправомерный доступ к компьютерной информации, создание вредоносных программ и другие, которые еще принято называть хакерскими", - сказал он.

Говоря непосредственно о кибератаках, Некрасов отметил, что наиболее опасными являются посягательства на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. "Такие деяния выделены в отдельный состав - ст. 274.1 УК РФ. В общем количестве преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, их доля незначительна, но неуклонно растет", - рассказал Некрасов. Он пояснил, что во многом это обусловлено ростом количества компьютерных атак.

Некрасов напомнил, что в 2017-2018 годах были зафиксированы компьютерные атаки с использованием вредоносных программ-вымогателей, которые повлекли масштабные заражения информационных ресурсов государственных структур и крупных компаний. В 2019 году аналогичным атакам подвергся банковский сектор. "Эксперты по кибербезопасности отмечают продолжающийся рост числа компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, количество которых в 2020 году, по их оценкам, выросло более чем в три раза, и они прогнозируют, что такая тенденция будет сохраняться", - рассказал Некрасов. По его словам, среди конкретных целей компьютерных атак - информационные системы органов государственной власти, науки и образования, кредитно-финансовой сферы, оборонной промышленности, связи и топливно-энергетического комплекса.