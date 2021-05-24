Более 500 учеников казанской гимназии № 175 выбрали отдых на море для реабилитации

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Казани совместно с Министерством образования и науки Татарстана провели собрания с родителями учеников казанской гимназии № 175, на которую было совершено нападение, чтобы решить вопрос с летним отдыхом и реабилитацией. Более 570 человек выбрали морское направление, 84 человека отказались от предложений, сообщил в понедельник на аппаратном совещании в мэрии Казани начальник городского управления образования Ирек Ризванов.

"Была проведена кропотливая работа по анализу пожеланий детей и родителей 175-й гимназии, 14 и 15 мая совместно с руководством Министерства образования [и науки Татарстана] мы провели родительские собрания, где озвучили возможные варианты летнего отдыха и реабилитации. Самым популярным направлением стал отдых на море - 573 человека выбрали, чуть менее популярное - санатории по путевке "Мать и дитя", также [люди] выбрали отдых в [детских] лагерях Татарстана", - сказал он.

По его словам, 84 человека отказались от предоставленной возможности. Часть родителей и детей пока не определились и продолжают думать, как будут отдыхать летом.