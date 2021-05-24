Гутерриш призвал мир готовиться к новым чрезвычайным ситуациям в здравоохранении

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество срочно разработать глобальный план по обеспечению равного доступа к вакцине против коронавируса и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям в глобальном здравоохранении. Необходимо создать рамки для международного сотрудничества и солидарности на будущее, заявил он в понедельник в видеообращении к участникам открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Нам нужно подготовиться к следующей чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения", - сказал Гутерриш, подчеркнув, что "миру необходимы политические обязательства на самом высоком уровне по трансформированию существующей системы на основе скоординированного в международном плане подхода с участием всех правительств и обществ".

При этом центральное место в "глобальной подготовке к пандемиям" он отвел Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по его мнению, "нуждается в устойчивых и предсказуемых ресурсах" и должна быть наделена полномочиями для "выполнения работы, которая от нее требуется". Как пояснил генсек ООН, необходимо создать "рамки для международного сотрудничества и солидарности, соответствующие будущему", а также обеспечить устойчивое финансирование и возможности для предупреждения, выявления и реагирования на вспышки болезней на национальном уровне.

По словам административного главы всемирной организации, пандемия COVID-19 "должна стать поворотным пунктом" для человечества. Он призвал ускорить разработку глобального плана по "равноправному доступу к вакцинам, тестам и лечению".

Гутерриш напомнил в этой связи о высказанном им ранее предложении создания специальной рабочей группы "Большой двадцатки" с участием стран, обладающих возможностями для производства вакцины, в целях решения задачи наращивания производства препаратов. Он предупредил, что если не принять сейчас надлежащих мер, то мир после завершения вакцинации большинства населения в богатых странах рискует столкнуться с коронавирусом, претерпевшим мутацию в беднейших государствах, ввиду отсутствия в них должной иммунизации. Новые вспышки болезни могут привести к сотням тысяч смертей и замедлить восстановление мировой экономики, констатировал генсек ООН.

74-й Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая - 1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией коронавируса и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. В главном ежегодном форуме ВОЗ, который проходит в онлайн-формате, принимают участие представители 194 государств - членов организации, включая Россию.