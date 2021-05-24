"Сбер" отменил "Зеленый марафон" в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Сбер" отменил ежегодный забег "Зеленый марафон" в Москве, следует из сообщения экосистемы.

"Сбер сообщает об отмене "Зеленого марафона" в Москве в связи с рекомендациями местных органов власти", - указано в сообщении.

Отмечается, что 5 июня "Зеленый марафон" в Москве пройдет в онлайн-формате. Его участники смогут пробежать одну из четырех дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км) с помощью специального мобильного приложения. Участие в онлайн-забеге - бесплатное. Детский забег на дистанцию 1 км отменен.

Указано, что несмотря на отмену очного забега в Москве, все зарегистрированные участники смогут получить стартовый пакет и пробежать онлайн-забег в футболке "Зеленого марафона".

О марафоне

Сбербанк провел первый "Зеленый марафон" в 2012 году. "Бегущие сердца" в 2015 году состоялись впервые по инициативе креативного директора PODIUM market, атлета-любителя Полины Киценко и модели Натальи Водяновой в поддержку программ фонда помощи детям "Обнаженные сердца". В 2019 году марафон проходил не только в Москве, но и еще в 60 городах РФ, в общей сложности в нем приняли участие около 120 тыс. человек. Забеги прошли в Казахстане и Белоруссии. В 2020 году марафон не состоялся из-за пандемии.