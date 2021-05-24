В Волгоградской области летние детские лагеря начнут работу 29 мая

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Летние пришкольные и загородные оздоровительные лагеря Волгоградской области начнут работу 29 мая, отдохнуть в них во время каникул смогут свыше 70 тыс. детей и подростков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба обладминистрации по итогам оперативного совещания, проведенного губернатором региона Андреем Бочаровым.

"В связи с тем, что санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, на территории Волгоградской области контролируемая и сохраняет положительную динамику, принято решение о проведении детской летней оздоровительной кампании в штатном режиме. Конечно, с безусловным соблюдением всех требований оперативного штаба и рекомендаций главного государственного санитарного врача. Решением оперативного штаба первая летняя оздоровительная смена в Волгоградской области в этом году стартует 29 мая, в этот день начнутся заезды в летние пришкольные и загородные оздоровительные лагеря", - цитирует Бочарова пресс-служба.

В пресс-службе обладминистрации уточнили, что набраться сил в летних пришкольных и загородных оздоровительных лагерях смогут более 70 тыс. детей, тогда как в минувшем году из-за пандемии это смогли сделать всего порядка 6 тыс. детей. К приему ребят уже практически готовы 732 организации детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 29 загородных лагерей. Их заполняемость составит 75%.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, губернатор поручил обеспечить вахтовый метод работы персонала детских летних загородных оздоровительных лагерей. При прохождении медосмотра сотрудники лагерей должны проходить ПЦР-исследования. Особое внимание также будет уделено аспектам комплексной безопасности, а также в условиях действия на территории Волгоградской области особого противопожарного режима безусловному выполнению всех норм и требований пожарной безопасности.