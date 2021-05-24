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Пандемия COVID-19
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Путин заявил, что РФ изучает возможность производства "Спутника V" в Киргизии

Президент России проводит в Сочи переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Российские специалисты изучают возможность производства вакцины "Спутник V" на одной из площадок в Киргизии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - "Спутника V", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что государства активно взаимодействуют в борьбе с пандемией. "Россия оказывала и намерена дальше оказывать поддержку Кыргызстану в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины", - отметил президент России.

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Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияПандемия COVID-19
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