Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Украина намерена начать внедрять так называемые паспорта вакцинации с 1 июля, синхронизируя этот процесс с ЕС. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе селекторного совещания под руководством главы государства Владимира Зеленского, сообщил офис украинского лидера.

"Глава государства поинтересовался процессом подготовки паспортов вакцинации. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

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