Уренгойское месторождение: как добывают газ и нефть на Крайнем Севере

55 лет назад первопроходцы разведали запасы одной из крупнейших в мире "природной кладовой" - Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (УНГКМ). Уже пятое десятилетие его осваивает ООО "Газпром добыча Уренгой". За эти годы предприятие добыло более 7 трлн кубометров газа - достижение, занесенное в Книгу рекордов России

Начало работы Разведочная скважина Р-2 стала первой в истории производственного комплекса. Именно на ней 6 июня 1966 года был получен мощный фонтан природного газа с суточным дебитом порядка 6,5 млн кубометров.

Описание Имена первооткрывателей навсегда вписаны в историю Общества "Газпром добыча Уренгой". © ООО "Газпром добыча Уренгой"

Как позже говорил начальник экспедиции Иван Гиря, результат удивил всех: "Когда газ „достали“ и сделали геофизические исследования, им не поверили. Руководитель каротажников, опытный специалист, даже сначала решил, что приборы неисправны, и послал на базу радиограмму с просьбой прислать новые. Никто не мог предполагать, что такой газовый горизонт, который мы вскрыли, возможен. Но даже самые смелые предположения потом, как мы знаем, подтвердились". Первооткрыватели трудились в суровых условиях. Летняя тундра - это не только белые ночи, но и непроходимые болота, грязь, холодные дожди, ветер, гнус и комары, отсутствие элементарных удобств и пригодных для работы и быта помещений. Владимир Полупанов, руководитель бригады буровиков, работавших на Р-2, вспоминал: "В поселке Уренгой ничего не было, кроме леса да бараков опустевшего лагеря заключенных. Кабинет я себе оборудовал в бывшем карцере. Вспоминаю те далекие времена и диву даюсь - как мы могли так работать? Но скважина была пробурена с соблюдением всех технических нормативов".

Описание Работа геологов, геофизиков и маркшейдеров. © ООО "Газпром добыча Уренгой"

Благодаря усилиям геологов, буровиков, геофизиков и маркшейдеров в России было открыто Уренгойское НГКМ, ставшее на тот момент крупнейшим в мире по запасам углеводородов. Позже были обнаружены большие месторождения в Малой и Средней Азии. Крупнейшим стало месторождение Северное/Южный Парс, на втором месте оказался туркменский Галкыныш. Но и спустя полвека УНГКМ входит в тройку самых крупных на планете.

Поиск новых решений Уренгойское месторождение расположено в северной части Западно-Сибирской равнины, со стороны левых несудоходных притоков реки Пур, между 65° и 68° северной широты. Занимает около 6 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг - примерно 220 км, ширина - от 30 до 60 км. Первой там стали разрабатывать сеноманскую газовую залежь (глубина залегания 1,1–1,7 тыс. метров), которая включает в себя газовые залежи Уренгойской, Ен-Яхинской, Песцовой и Западно-Песцовой площадей. Они вводились в эксплуатацию поэтапно. Сначала - сеноманская залежь на Уренгойской площади, на которой 22 апреля 1978 года торжественно открыли первую установку комплексной подготовки газа (УКПГ-1). К концу 1985 года месторождение было выведено на проектную мощность. В 1983 году началась разработка неокомских отложений, а в апреле 1986-го с промыслов месторождения был добыт первый триллион кубометров газа. Параллельно стартовала активная разработка нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ: уже летом 1987-го страна получила первые тонны ямальского черного золота. В декабре того же года в производственном комплексе предприятия ввели в эксплуатацию первую дожимную компрессорную станцию. Конечно, ничего не возникало само собой: строители и газодобытчики работали на объектах месторождения круглые сутки, нередко в три смены, неделями не встречаясь с семьями, но досрочно выполняя поставленные задачи.

Описание В 1986 году коллективом предприятия был добыт первый триллион кубометров газа из недр Уренгойского месторождения. © ООО "Газпром добыча Уренгой"

Достать газ и нефть из глубин - одна задача, а обеспечить их доставку потребителям - другая. Поэтому обязательное условие разработки месторождения - строительство газопровода. Маршрут "Уренгой – Петровск" осенью 1982 года соединил Крайний Север с центром страны, а через пару лет трансконтинентальная магистраль "Уренгой – Помары – Ужгород" начала доставлять ямальский газ в Западную Европу. На Уренгойском месторождении впервые в СССР применили кустовое - до шести на одном пятачке - расположение скважин и наклонное бурение - до 70–100 метров от вертикали. Кроме того, ранее в СССР не работали с таким высоким пластовым давлением. То, что сейчас кажется обыденным, в конце 1970-х годов достигалось постоянным поиском новых решений, а зачастую и путем проб и ошибок. Инновации и перспективы Сегодня ООО "Газпром добыча Уренгой" - мощнейший производственный комплекс, возглавляемый генеральным директором Александром Корякиным. В его составе 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата. Такая база позволяет предприятию на протяжении многих лет оставаться лидером по добыче жидких углеводородов (нефти и конденсата) среди дочерних обществ Группы "Газпром". Наиболее перспективное направление развития Уренгойского месторождения на сегодняшний день - это начатая в 2009 году разработка ачимовских отложений, а в недалеком будущем - разработка более глубоких залежей углеводородов в юрских отложениях. В целом эксплуатационный фонд УНГКМ насчитывает свыше 2,8 тыс. газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин.

Описание Современный и высокотехнологичный промысел №22 обеспечивает добычу углеводородов из ачимовских отложений. © ООО "Газпром добыча Уренгой"

Сегодня в "Газпром добыча Уренгой" работают более 12 тыс. высококвалифицированных специалистов, которые выполняют плановые задания ПАО "Газпром" и позволяют компании устанавливать производственные рекорды. Так, в марте 2019 года был добыт седьмой триллион кубометров газа - одним предприятием из недр одного месторождения. К слову, именно столько газа использует все население планеты в течение двух лет. С первых лет освоения до современности Уренгойское месторождение служит экспериментальной площадкой для тестирования инноваций. Компании принадлежат 103 патента (в том числе 69 на изобретения и 34 на полезные модели), 17 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, в производство внедрено более 8,5 тыс. рацпредложений.

Описание Мемориальный комплекс "Первооткрывателям Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения" на первой скважине Р-2. © ООО "Газпром добыча Уренгой"

Один из приоритетов в работе компании - минимизация негативного воздействия промышленной разработки месторождения на окружающую среду. Ежегодно сотрудники рекультивируют землю с применением биотехнологий, проводят большой объем работ по охране атмосферного воздуха, водного бассейна, почв, недр земли, реконструкции объектов экологического назначения. Природоохранная деятельность компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и признана соответствующей требованиям экологического менеджмента.

Описание Газоконденсатный промысел №2 - площадка для внедрения инновационных технических решений. © ООО "Газпром добыча Уренгой"